Fed/Mester: Ekonominin Covid-19 öncesine dönüşü iki yıl sürer ABD Merkez Bankası (Fed) Cleveland Başkanı Loretta Mester, ABD ekonomisinin Covid-19 salgını öncesindeki seviyelere geri dönmesinin bir veya iki yıl alabileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Cleveland Başkanı Loretta Mester, ABD ekonomisinin Covid-19 salgını öncesindeki seviyelere geri dönmesinin bir veya iki yıl alabileceğini söyledi.

ABD ekonomisinin 2020 yılında yüzde 6.0 daralmasını beklediğini belirten Mester, işsizlik oranının yıl sonuna kadar yüzde 9.0 dolayında kalacağını vurguladı ve ekledi:

"Ekonomide toparlanma görüyoruz, ancak salgın öncesi seviyelere geri dönmüyoruz. Salgın öncesine dönmek bir yıl veya iki yıl daha sürecek."Mester, Covid-19 salgınının uzun vadeli ekonomik büyüme için beklentilerini değiştirmediğini, yüzde 2.0 dolayında büyüme beklemeye devam ettiğini de vurguladı.Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de, ABD ekonomisinde toparlanmanın inişli çıkışlı olacağını söyledi ve ekledi: "Benim temel senaryoma göre, etkin bir tedavi veya bir çeşit aşı bulunana, çok geniş kapsamlı testler yapılana kadar koranavirüs vakalarında tepeler, ikinci dalgalar görmeye devam edeceğiz. Bu, ekonomimizde toparlanmanın inişli çıkışlı olacağı anlamına geliyor."

Kaynak: DHA