Fed küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programında düzenlemeye gitti
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Fed küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programında düzenlemeye gitti

30.10.2020 18:39 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:43
Fed küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programında düzenlemeye gitti

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programında, minimum kredi ölçeğini 250 bin dolardan 100 bin dolara düşürdü.

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programında, minimum kredi ölçeğini 250 bin dolardan 100 bin dolara düşürdü.

Fed'den yapılan açıklamada, küçük işletmelere daha iyi destek sağlamak amacıyla Ana Cadde Borç Verme Programı'nın şartlarında değişiklik yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, program kapsamındaki 3 kredi opsiyonu için minimum kredi ölçeğinin 250 bin dolardan 100 bin dolara düşürüldüğü kaydedildi.

Bu kapsamda alınan ücretlerin de daha küçük kredilerin sağlanmasını teşvik edecek şekilde düzenlendiği belirtilen açıklamada, söz konusu program kapsamında bu zamana kadar çok çeşitli sektörlerden işletmelere toplamda 3,7 milyar dolarlık kredi sağlandığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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