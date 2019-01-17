Fed/kashkari: Faiz Artırımından Önce Enflasyon Görmek İstiyorum

Minneapolis Federal Reserve (Fed) Başkanı Neel Kashkari, faiz artırma kararından önce ABD ekonomisinin "tüm silindirlerinin" çalıştığını ve "enflasyonda yükselişi" görmek istediğine dikkat çekti.

Intelligence Squared'in düzenlediği tartışma toplantısına, Peterson Institute'dan Jason Furman, Harvard Üniversitesi'nden Kenneth Rogoff ve Financial Times'dan Gillian Tett ile birlikte katılan Kashkari, "faiz artırımlarına karşı özel bir bir tavrı olmadığını" ve faiz artırımını desteklemeden önce "ücretlerde büyüme" ve buna bağlı olarak "enflasyonda yükseliş" görmek istediğini vurguladı.

Kashkari, faiz artırımını destekleyen "bu kanıtları" gördüğünde, kendisinin de bu yöndeki genel eğilime uygun davranacağının altını çizdi.

Konuşmasında yeni bir finansal kriz ortaya çıkması durumunda politik sistemin bir araya geleceğine güvendiğini de vurgulayan Kashkari, Fed'in bir daralma döneminde faiz indirmek için alanının daha az olduğunu, ancak başka araçlara sahip olduğunu ifade etti.

Kashkari, ABD'nin en büyük bankalarının 2007-2009 finansal krizi öncesine göre "sorgulanamaz" şekilde daha güvenli durumda olduklarını da ekledi. - İstanbul

Kaynak: DHA