Fed kararının ardından Avrupa borsaları düştü Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ABD ekonomisine ilişkin kötümser öngörülerinin yanında, Covid-19 vakalarında ikinci dalga endişeleriyle üç ayın zirvesinden geriledi.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ABD ekonomisine ilişkin kötümser öngörülerinin yanında, Covid-19 vakalarında ikinci dalga endişeleriyle üç ayın zirvesinden geriledi.

Fed, ABD ekonomisinin 2020 yılında yüzde 6.5 küçülmesini ve işsizlik oranının yıl sonunda yüzde 9.3 olmasını bekliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in ekonomiye desteğinin "etkin bir biçimde" süreceğini belirterek, "İş piyasasını ve ekonomiyi desteklemek için elimizdeki tüm araçları devreye sokup, bunları tamamen toparlanana kadar kullanacağız" dedi.Avrupa çapında 600 büyük şirketi izleyen STOXX 600 endeksi yüzde 2.5 gerilerken, Almanya'da DAX Endeksi, Luhthansa Havayolları hisselerinin yüzde 11.89 düşüşle açılmasının etkisiyle ilk işlemlerde yüzde 2.58 düştü. Seyahat ve eğlence şirketlerinin hisseleri talebin daha fazla zedeleneceği endişeleriyle yüzde 4.3 geriledi. TUI, Carnival Corp ve British Airways'in sahibi IAG gibi turizm şirketlerinin hisseleri de düşenler arasındaydı.İngiltere'e FT100 Endeksi, Rols Royce hisselerinin yüzde 8.73 düşmesinin de etkisiyle yüzde 2.30 düşüşle başladı.

Fransa'da da, CAC40 Endeksi, Societe General'deki yüzde 5.77'lik düşüşle, yüzde 2.61 geriledi.

Kaynak: DHA