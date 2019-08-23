Fed/Kaplan : Yeni bir faiz indirimine daha gereksinim olabilir

23.08.2019 13:09

ABD'de Dallas Merkez Bankası (Fed) Başkanı Robert Kaplan, ABD Merkez Bankası'nın geçen ay yaptığı 25 baz puanlık indirime destek verdiğini belirterek, "Yeni bir faiz indirimine daha gereksinim olabilir" dedi.

Kansas City Fed'in ev sahipliği yaptığı Jackson Hole toplantılarının ilk gününde The Wall Street Journal'ın sorularını yanıtlayan Kaplan, ABD'de tüketici güveni ve harcamaları güçlü olsa da, küresel ekonomiden, ticaret politikasında belirsizlikten kaynaklanan bulutların yayıldığına dikkat çekti ve ekledi:

"ABD'de işletme yatırımlarında bir yavaşlama ve global imalat aktivitesinde yavaşlamanın, ekonominin diğer parçalarına yayılması riskine karşı savunma için yeni bir faiz indirimine daha gereksinim olabilir. Tüketici harcamalarının güçlü olduğuna bakıp kenara çekilemem, çünkü diğer güçlerin yoğunlaşması halinde tüketici harcamamaları en nihayetine ekonominin zayıflayan son parçası olacaktır."

Kaplan ayrıca, küresel imalat aktivitesinde zayıflığın hizmet sektörüne yayılıp yayılmayacağını ve işe alımlarda bir yavaşlamanın yolunu açıp, açmayacağını yakından izlemekte olduğunu da vurguladı ve tarım dışı istihdam verilerinin iki ay zayıf gelmesi durumunda, tüketici güveninin zarar görebileceğini vurguladı.

Kaplan, "Eğer tüketici verilerinde zayıflık görene kadar beklerseniz, benim tahminin çok uzun süre beklemiş olursunuz" ifadelerini de kullandı.

Kaynak: DHA