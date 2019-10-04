Fed/kaplan: ticaret belirsizlikleri imalat ve işgücüne yük oluyor

04.10.2019 12:00

Dallas Merkez Bankası (Fed) Başkanı Robert Kaplan, süregelen ticaret belirsizliklerinin ABD imalat sanayi ve işgücü üzerinde yük olmaya başladığı uyarısı yaptı.

Gelir getiri eğrilerinde düşüşlere neden olan büyümeye ilişkin karamsarlıklara da dikkat çeken Kaplan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaptığı iki faiz indiriminin yeterli olup olmadığını zamanın söyleyeceğini, kendisinin açık fikirli ve gerekli olduğu takdirde daha fazlasını yapmaya istekli olduğunu söyledi ve ekledi:

"Eğer küresel büyümedeki, imalat ve işletme yatırımlarındaki zayıflığın ekonominin diğer parçalarının içine sızmasını beklersek, eğer zayıfılğın kendisini açıkça ortaya koyduğunu görmeyi beklersek, büyük olasılıkla çok uzun süre beklemiş olacağımızı düşünüyorum."

Bu yıl yapılan iki faiz indiriminin ekomide ağır bir daralma olasılığını azalttığını, bununla birlikte riski tamamen ortadan kaldırmadığını da vurgulayan Kaplan, "Eğer yapmamız gerekir ise Fed faiz oranında ayarlama yapmaylı kullanma taraftarıyım" diye konuşu,

Kaynak: DHA