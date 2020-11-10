Fed/Kaplan: ABD'de eğilimler Covid nedeniyle yanlış yönde

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Başkanı Robert Kaplan, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'deki mevcut eğilimlerin koronavirüs salgını ve bunun sonucunda ortaya çıkan ekonomik kriz nedeniyle "yanlış yönde" olduğuna dikket çekti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Başkanı Robert Kaplan, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'deki mevcut eğilimlerin koronavirüs salgını ve bunun sonucunda ortaya çıkan ekonomik kriz nedeniyle "yanlış yönde" olduğuna dikket çekti.

Kaplan ayrıca, Covid-19 vakalarındaki artışın yeni kısıtlamalara yol açarak, ekonomik toparlanmayı daha da yavaşlatabileceği konusunda uyardı.

Kaplan, ABD ekonomisinde, Covid-19 nedeniyle "gerçek bir aşağı yönlü risk" olmasına karşın, bu yıl baz durumda yüzde 2.5'lik bir daralma öngördü.Gelecek yıl için de yüzde 3.5'lik büyüme öngören Kaplan, bu öngörüsünü de, krize karşı verilen "büyük çaplı finansal ve parasal karşılığın" desteğindeki ABD ekonomisinin, dünyanın başka yerlerindeki ekonomilere göre daha az daralacağı savına dayandırdı.

Kaplan ayrıca, faizlerin "birkaç yıl daha" sıfır düzeyinde tutulması gerekebileceğine de dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı