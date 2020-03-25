Fed'in sınırsız desteğinin etkileri ne olacak? ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "sınırsız" genişleme hamlesiyle piyasalardaki panik havası azalsa da söz konusu adımların etkisinin sürdürülebilir olup olmayacağı yatırımcılar için soru işareti olmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "sınırsız" genişleme hamlesiyle piyasalardaki panik havası azalsa da söz konusu adımların etkisinin sürdürülebilir olup olmayacağı yatırımcılar için soru işareti olmaya devam ediyor. Kaynak: Dunya.com