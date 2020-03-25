Fed'in sınırsız desteğinin etkileri ne olacak?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "sınırsız" genişleme hamlesiyle piyasalardaki panik havası azalsa da söz konusu adımların etkisinin sürdürülebilir olup olmayacağı yatırımcılar için soru işareti olmaya devam ediyor.
25.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:17
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "sınırsız" genişleme hamlesiyle piyasalardaki panik havası azalsa da söz konusu adımların etkisinin sürdürülebilir olup olmayacağı yatırımcılar için soru işareti olmaya devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com