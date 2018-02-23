Fed'in Para Politikası Raporu

NEW ABD Merkez Bankasınca (Fed), geçen yılın ikinci yarısında ekonomik faaliyetin sağlam hızda arttığı ve iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği belirtildi.

Fed'in yılda iki kez yayınladığı "Para Politikası Raporu", ABD Senatosu'nun Bankacılık Komitesi ile Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesine sunuldu.

Raporda, ülkede geçen yılın ikinci yarısında ekonomik faaliyetin sağlam hızda arttığı, iş gücü piyasasının da güçlenmeye devam ettiği vurgulandı.

İş gücü piyasasının tam istihdama yakın veya biraz üzerinde olduğu, işsizlik oranının tahminlerin altında bulunduğu ve iş gücüne katılım oranının da tahminlere yakın olduğu bilgisine yer verildi.

Raporda, Temmuz 2017- Ocak 2018 döneminde istihdamdaki artışın aylık ortalama 182 bin olduğu, Haziran 2017'de yüzde 4,3 olan işsizlik oranının da Ocak 2018'de yüzde 4,1'e gerilediği ifade edildi.

Enflasyon oranının hala Fed'in hedefi olan yüzde 2'nin altında bulunduğuna işaret edilirken, aylık çekirdek enflasyon verilerinin 2017'nin son aylarında, ilk aylara göre daha yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Gayri safi yurt içi hasılanın geçen yılın ikinci yarısında yıllık bazda yüzde 3 arttığı, ilk yarısında ise bu oranın yüzde 2 olduğu ifade edildi.

Raporda, ayrıca, geçen yılın ikinci yarısında tüketici harcamalarının sağlam bir hızda arttığına, bunun istihdam artışıyla, hanehalkı varlıklarıyla ve tüketici algısıyla desteklendiğine dikkat çekildi.

ABD'nin finansal sistemine dair hassaslıkların ılımlı olduğu görüşüne yer verilen raporda, kurumlar vergisi oranının düşürülmesinin şirket karlarını artıracağı bildirildi.

Raporda, Amerikan bankalarının güçlü sermaye ve likiditeye sahip olduğu da vurgulandı.