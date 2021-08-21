Fed'in Jackson Hole toplantısı artan Kovid-19 vakaları nedeniyle sanal ortamda yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fed'in Jackson Hole toplantısı artan Kovid-19 vakaları nedeniyle sanal ortamda yapılacak

Fed'in Jackson Hole toplantısı artan Kovid-19 vakaları nedeniyle sanal ortamda yapılacak
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Merkez Bankasının (Fed) Kansas City Şubesi, her yıl düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nun artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle planlananın aksine sanal olarak yapılacağını duyurdu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Kansas City Şubesi, her yıl düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nun artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle planlananın aksine sanal olarak yapılacağını duyurdu.

Kansas City Fed'den yapılan açıklamada, her yıl dünyanın en önemli merkez bankacıları ve finans oyuncularını Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında bir araya getiren sempozyumun yakın zamanda artan Kovid-19 riski nedeniyle 27 Ağustos'ta sanal olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

Kansas City Fed Başkanı Esther George, konuya ilişkin, "Sağlık koşullarının planladığımız gibi bu yıl Jackson Lake Lodge'da fiziki olarak toplanabilmemizi engellediğinden dolayı hayal kırıklığı duysak da misafirlerimizin ve Teton ilçesi halkının güvenliği önceliğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Fed'in takviminde yer alan bilgilerde, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Toplantısı'nda yapacağı konuşmanın temasının "Ekonomik Görünüm" olacağı belirtildi.

Merakla beklenen konuşmanın başlığının geçen yılın aksine oldukça genel olduğu dikkati çekti.

Fed Başkanı Powell'ın geçen yıl Jackson Hole'da yaptığı konuşmanın başlığı bankanın takviminde "Para Politikası Çerçevesi İncelemesi" olarak yer almıştı. Powell, geçen yılki toplantıda Fed'in para politikası stratejisinde değişikliğe gittiğini açıklayarak, bankanın "ortalama" yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini duyurmuştu.

Analistler, yatırımcıların gelecek hafta gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısına odaklandığını belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın burada yapacağı konuşmada varlık alımlarının azaltılmasında izlenecek yola dair daha fazla netlik aranacağını kaydetti.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Güne yükselişle başlayan dolar, 8,54 seviyelerinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 8,54 seviyelerinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 8,53 seviyelerinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 8,53 seviyelerinden işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hande Yener Cimilli İbo Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Arda Turan Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fed'in Jackson Hole toplantısı artan Kovid-19 vakaları nedeniyle sanal ortamda yapılacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 01:35:35. #1.16#

title