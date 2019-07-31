Fed'in faizleri düşüreceği beklentisi petrol fiyatlarını yükseltiyor

Fed'in faizleri düşüreceği beklentisi petrol fiyatlarını yükseltiyor

Petrol fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri'deki stoklarda azalma ve Federal Rezerv'ün küresel mali kriz sonrası faizlerde ilk defa kesintiye gideceği yönündeki beklentiler nedeniyle üst üste beşinci gününde de yükseldi

Fed'in faizleri düşüreceği beklentisi petrol fiyatlarını yükseltiyor

Petrol fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri'deki (ABD) stoklarda azalma ve Federal Rezerve'ün küresel mali kriz sonrası faizlerde ilk defa kesintiye gideceği yönündeki beklentiler nedeniyle üst üste beşinci gününde de yükseldi.

Öğle saatleri itibariyle Brent tipi ham petrolün varili 65 dolar seviyesinde işlem görürken WTI petrolünün varili 58,39 dolar civarında işlem görüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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