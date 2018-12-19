Fed'in Faizleri Artırırken Öngörülerini "Hafifletmesi" Bekleniyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı kararında, faizleri 0.25 baz puan artırması; ancak, ekonomik görünüme ilişkin öngörülerini hafifletmesi bekleniyor.

Piyasalarda, Fed'in 2019 politikası için vereceği yön, tüm gelişmekte olan ülke piyasalarındaki en önemli yön belirleyici olacak. Analistler, Fed'in toplantı sonrası yapacağı açıklamada, gelece yıl için faiz artırım sayısını ikiye indirebileceğine dikkat çekiyor.

Kimi piyasa analistleri Fed açıklamasının hisse senedi piyasalarını rahatlatacağını ve bir toparlanma sürecine girileceğini öngörürken, ABD Başkanı Donald Trump ve bazı yatırımcıların, Fed'in faiz artırımına bir son vermesini istemeleri nedeniyle hayal kırıklığına uğrayacaklarına dikkat çekiyor.

Bazı hisse senedi piyasası stratejistleri de, Fed'in geçmiş kayıpları telafi etmek için, beklenti doğrultusunda faizleri artırsa da, bir katalizör sağlamasını bekliyorlar.

Bank of America Merrill Lynch Baş Yatırım Stratejisti Michael Harnett, "Yatırımcılar, piyasa düşürücü yönelime yakın durumda, tüm gözler Fed'in faiz kararına çevrildi. Faiz oranlarının düşeceğine ilişkin bir mesaj, ayı piyasalarında bir sıçramaya neden olabilir" dedi.

Piyasalar, Fed'in sert para politikasını sürdürerek, faizleri yükselteceğini öngörürken, aynı zamanda geleceğe yönelik faiz artırımlarını görece olarak hafifletmesi ve gelecek yıl için en azından bir faiz artırımını pas geçmesi bekleniyor. - İstanbul

Kaynak: DHA