Fed'in faiz kararı Türkiye ve yükselen ekonomiler için ne anlama geliyor?

Faizlerdeki indirimin ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu adımın kesintilerin devam edeceği anlamına gelmeyeceğini açıklaması piyasalardaki moralleri bozdu

1.08.2019 12:21
Fed'in faiz kararı Türkiye ve yükselen ekonomiler için ne anlama geliyor?

Amerikan Merkez Bankası Federal Reserve, 11 yıl aradan sonra piyasa beklentilerine paralel olarak faizlerde indirime gitti.

Faizlerdeki indirimle çoğunluğu kapalı olan yükselen ekonomi borsalarında yukarı yönlü bir hareket beklenirken kararın açıklanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu adımın indirimlerin devam edeceği anlamına gelmeyeceğini açıklaması piyasalardaki moralleri bozdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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