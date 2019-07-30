"Fed'in 25 baz puanlık indirimi ekonomik yavaşlamayı engelleyemeyecek"

Capital Economics Kıdemli ABD Ekonomisti Andrew Hunter, ABD Merkez Bankası'nın faizlerde yapacağı 25 baz puanlık indirimin ekonomik yavaşlamayı engelleyemeyeceğini söyledi.

Capital Economics Kıdemli ABD Ekonomisti Andrew Hunter, ABD Merkez Bankası'nın faizlerde yapacağı 25 baz puanlık indirimin ekonomik yavaşlamayı engelleyemeyeceğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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