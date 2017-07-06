Fed'in 13-14 Haziran Fomc Toplantısının Tutanakları Açıklandı

Gündeme Dair

Görünen o ki; devasa boyuttaki bilançonun küçültülmesi konusunda herkes hemfikir, ancak mesela bunun ne zaman ve ne şekilde başlayacağı yönünde. Fed içerisinde öne sürülen görüşlere baktığımızda; birçok üye bilanço küçültmenin birkaç içinde (muhtemelen Eylül ayında) başlaması gerektiğini düşünüyor. Ekonominin gidişatı konusunda temkinli olan kısım, daha yavaş bir geçişi savunmakta; 2017 yıl sonuna doğru bir bilanço aksiyonunu daha doğru bulmaktalar.

Küresel piyasalar jeopolitik risklere göğüs germe uğraşında. Dün Fed'den sonra, BMGK, Kuzey Kore konusunu görüşmek üzere acilen toplandı. ABD'nin açıklamaları gerginliği tırmandırıyor. Öte yandan, Körfez'de de Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Katar'a uyguladıkları izolasyon devam etmekte.

Bir yandan Fed, bir yandan jeopolitik riskler, bir yandan da artan gelişmiş ülke reel faizleri derken, EM'ler dün bir darbe de Güney Afrika'dan yedi. Habere göre, iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi partisi düzenlediği konferansta SARB'nin kamulaştırılmasını teklif etti. Hatırlanacağı gibi, daha önce hükümet organları SARB'nin hedefinin sadece enflasyon ve ZAR kuru olarak belirlememesi, büyümeye odaklanması tavsiyesinde bulunmuştu. ZAR %2'nin üzerinde değer kaybederken, dünkü satış dalgasında ona eşlik eden diğer para birimlerinin TRY, RUB, MXN ve BRL olduğunu gördük.

Artan jeopolitik risklerin etkisi ve güvenli liman alımları nedeniyle değer kaybeden vadeli endeksler, Asya endeksleri ve EM endeksleri, aynı zamanda BİST kapanışından sonra 3,60 üzerinde kalmaya devam eden USDTRY nedeniyle bugün BİST'te aşağı yönlü açılış olmasını bekleriz.