Fed, gün içi kredilere yönelik uygulamalarda süre uzatımına gitti
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Fed, gün içi kredilere yönelik uygulamalarda süre uzatımına gitti

01.10.2020 17:49 | Son Güncelleme: 01.10.2020 17:52
Fed, gün içi kredilere yönelik uygulamalarda süre uzatımına gitti

ABD Merkez Bankası (Fed), bölgesel Fed şubeleri tarafından teminatlı ve teminatsız olarak verilen gün içi kredinin kullanılabilirliğini artırmayı hedefleyen geçici uygulamaları 31 Mart 2021'ye kadar uzattı.

ABD Merkez Bankası (Fed), bölgesel Fed şubeleri tarafından teminatlı ve teminatsız olarak verilen gün içi kredinin kullanılabilirliğini artırmayı hedefleyen geçici uygulamaları 31 Mart 2021'ye kadar uzattı.

Fed'den yapılan açıklamada, Fed şubelerince verilen gün içi kredinin kullanılabilirliğini artırma amacıyla uygulanan geçici eylemlerde süre uzatımına gidildiği bildirildi.

Açıklamada, daha önce 30 Eylül'de sona ermesi öngörülen, bölgesel Fed şubeleri tarafından teminatlı ve teminatsız olarak verilen gün içi kredinin kullanılabilirliğini artırmayı hedefleyen geçici uygulamaların 31 Mart 2021'ye kadar uzatıldığı kaydedildi.

Geçici uygulamaların da anımsatıldığı açıklamada, bu uygulamaların teminatsız gün içi kredi limitlerinin askıya alınması, birincil kredi programı için uygun olan kurumlar için kredili mevduat ücretlerinden feragat edilmesi, ikincil kredi kurumlarının gün içi teminatlandırılmış kredi talep etmeleri için kolaylaştırılmış bir prosedüre izin verilmesi ve net borç sınırlarını hesaplamak için kullanılan iki bilgi koleksiyonunun askıya alınması olduğu aktarıldı.

Fed, 23 Nisan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek ve hanehalkı ile şirketlere kredi akışını desteklemek için açıkladığı eylemler kapsamında söz konusu geçici uygulamaları hayata geçirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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