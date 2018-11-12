Fed "Finansal İstikrar Raporu" Yayınlamaya Başlayacak

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik büyüme ilerledikçe karşı karşıya kalınabilecek "potansiyel risklerin üzerine ışık tutmak için" periyodik olarak "finansal istikrar raporu" yayınlamaya başlayacağını duyurdu.

Yılda iki kez yayınlanacak Finansal İstikrar Raporu'nun ilki 28 Kasım'da kamuoyu ile paylaşılacak.

Rapor, varlık fiyatları, işletme ve hanehalkı borçlanmaları, kaldıraçlar ve fonlama riskleri ile finans sektörünün esnekliği konusunda Fed Yönetim Kurulu'nun ne düşündüğünü ortaya koyacak. - İstanbul