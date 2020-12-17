Dolar 7.77 lira, euro 9.51 lira, sterlin 10.55 lirada
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Dolar 7.77 lira, euro 9.51 lira, sterlin 10.55 lirada

17.12.2020 08:57 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:16
Dolar 7.77 lira, euro 9.51 lira, sterlin 10.55 lirada

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit bırakması ve ABD'de yeni teşvik paketine ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle euro ve sterlin başta olmak üzere, önde gelen para birimleri karşısında gerileyen dolar, yeni güne 7.80 doların altında başladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit bırakması ve ABD'de yeni teşvik paketine ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle euro ve sterlin başta olmak üzere, önde gelen para birimleri karşısında gerileyen dolar, yeni güne 7.80 doların altında başladı. Euro 1.22 dolar, sterlin de 1.35 dolar sınırını aştı.

Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Çarşamba günü yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, yüzde 0.00-0.25 düzeyindeki faizleri değiştirmediğini duyurdu.

Fed açıklamasında, FOMC'nin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri tutturulmasına ilişkin belirgin gelişmeler olana kadar, ayda en az 120 milyar dolarlık tahvil alımının sürdürülmesinin de kararlaştırıldığı belirtildi.Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, TCMB'nin kur hedefi olmadığını, kur düzeyini ve yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da satımı yapılmayacağını söyledi.Ağbal, Merkez Bankası'nn "2021 Para ve Kur Politikası" sunumunda yaptığı konuşmada, önümüzdeki dönemde dalgalı döviz kuru rejiminin süreceğini vurguladı ve ekledi: "Kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacak. TCMB'nin nominal ya da reel bir kur hedefi bulunmuyor. TCMB kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da satım işlemi yapmayacak. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanacak ve buna yönelik araçlar şeffaf bir şekilde, belirli bir plan dahilinde uygun koşullarda kullanılacak."Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,384 ve 1,409 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.21 düşüşle 1,392.45 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.51, BIST Mali Endeks yüzde 0.13, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.26 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7573 lira ve en yüksek 7.8063 lirayı gördükten sonra, 7.77 – 7.78 lira aralığında,euro en düşük 9.4980 lira ve en yüksek 9.5563 lirayı gördükten sonra, 9.51 – 9.52 lira aralığında,sterlin en düşük 10.5252 lira ve en yüksek 10.5837 lirayı gördükten sonra 10.55 – 10.56 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21811 - 1.22355 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22262 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100 dün güne yeni bir rekorla başlarken öğleden sonra gelen satışlarla günü ekside tamamladı. Endekste bir süredir bahsettiğimiz mart ayından beri devam eden yükselen kanalın üst bandı böylece ilk direnç görevini görmüş oldu. "Bu bölge önceki günlerde de bahsettiğimiz gibi direnç oluşturmaya devam edebilir. Bununla birlikte aşağıda son kısa vadeli yükselen trendin test edileceği ve hafta başında oluşan boşluğun dolacağı 1,371 seviyesi önemli destek noktası olmaya devam ediyor. "Buranın altına sarkılmadığı sürece geri çekilmelere de sınırlı düzeltmeler olarak bakacağız. Buranın altında ise teknik görünüm önemli ölçüde bozulacaktır. Yukarıda ise dün görülen en yüksek seviye olan 1,410 ilk güçlü direnç seviyemiz olacak."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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