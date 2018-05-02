Fed Faizlerde Değişikliğe Gitmedi
ABD Merkez Bankası (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmedi.
ABD Merkez Bankası (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmedi.
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed'in nisan ayı politika toplantısının ardından faizlerin sabit tutulması kararı çıktı. Böylelikle mart ayında yaptığı 25 baz puanlık artışla ABD'de 1.50-1.75 aralığına yükselen faizler değiştirmemiş oldu.
Uzmanlar nisan ayı politika toplantısının ardından faiz artırımının beklenmediğini ifade etmişti. - İSTANBUL