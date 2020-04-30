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Fed faizi yüzde 0.00-0.25 aralığında sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faiz oranını yüzde 0.00-0.25 aralığında sabit bıraktı ve Covid-19 salgınından etkilenen ekonomiye destek için ne gerekiyorsa yapacağını açıkladı.

Fed faizi yüzde 0.00-0.25 aralığında sabit tuttu
30.04.2020 08:23 | Son Güncelleme: 30.04.2020 08:23

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faiz oranını yüzde 0.00-0.25 aralığında sabit bıraktı ve Covid-19 salgınından etkilenen ekonomiye destek için ne gerekiyorsa yapacağını açıkladı.

Fed açıklamasında, ekonominin mevcut krizi atlatana kadar Fed desteklerinin süreceği vurgulandı.

Fed Başkanı Jerome Powell, kararın ardından yaptığı açıklamada, ekonominin Fed ve Kongre'nin daha çok desteğine gereksinimi olmasını beklediğini vurguladı ve "Öyle anlaşılıyor ki, ekonominin hepimizin desteğine gereksinimi olacak" dedi.

Powell, virüs salgınına karşı önlemlerin azaltılmasıyla insanların evlerinden çıkmaya ve yeniden harcama yapmaya başlayacaklarını belirterek "İşsizliğin düştüğünü göreceğiz, ekonomik faaliyetler artacak... Büyük bir artış olabilir ancak kriz öncesi düzeylere hızla dönmemiz mümkün olmayacak" dedi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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