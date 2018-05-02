Fed Faiz Oranlarını Değiştirmedi, Daha Yüksek Enflasyona Vurgu Yaptı

ABD Merkez Bankası (Fed) Mayıs toplantısında faiz oranlarını piyasa beklentileri ve daha önceki açıklamalar doğrultusunda değiştirmeyerek 1.50-1.75 aralığında bıraktı. Fed ayrıca enflasyonun yüzde 2.0 hedefine yakın olduğunu duyurdu ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 12-13 Haziran tarihlerinde yeniden toplanacağı belirtildi. - York