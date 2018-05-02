SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKTI! SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Fed Faiz Oranlarını Değiştirmedi, Daha Yüksek Enflasyona Vurgu Yaptı

ABD Merkez Bankası (Fed) Mayıs toplantısında faiz oranlarını piyasa beklentileri ve daha önceki açıklamalar doğrultusunda değiştirmeyerek 1.50-1.75 aralığında bıraktı.

Fed Faiz Oranlarını Değiştirmedi, Daha Yüksek Enflasyona Vurgu Yaptı

ABD Merkez Bankası (Fed) Mayıs toplantısında faiz oranlarını piyasa beklentileri ve daha önceki açıklamalar doğrultusunda değiştirmeyerek 1.50-1.75 aralığında bıraktı. Fed ayrıca enflasyonun yüzde 2.0 hedefine yakın olduğunu duyurdu ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 12-13 Haziran tarihlerinde yeniden toplanacağı belirtildi. - York

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et