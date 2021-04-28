Fed faiz oranını değiştirmedi
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Fed faiz oranını değiştirmedi

Fed faiz oranını değiştirmedi
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu yinelenen açıklamada, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada, aşılamadaki ilerleme ve güçlü politika desteğinin etkisiyle ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlendiği belirtildi.

Enflasyondaki yükseliş geçici faktörlerden kaynaklı

Salgından en olumsuz etkilenen sektörlerin zayıf kalmaya devam ettiği ancak iyileşme gösterdiğine işaret edilen açıklamada, enflasyonun yükseldiği ancak bu yükselmenin büyük ölçüde geçici faktörlerden kaynaklandığı vurgulandı.

Açıklamada, genel finansal koşulların destekleyici olmaya devam ettiği belirtilerek, "Ekonominin gidişatı, aşıların ilerlemesi de dahil olmak üzere salgının seyrine önemli ölçüde bağlı olacaktır. Devam eden halk sağlığı krizi ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor ve ekonomik görünüme yönelik riskler sürüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığının altı çizilen açıklamada, bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin beklendiği yinelendi.

Varlık alımında değişikliğe gidilmedi

Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Bankanın varlık alımında değişikliğe gitmediği de belirtilen açıklamada, hazine tahvilleri için ayda en az 80 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için ayda en az 40 milyar dolar olmak üzere varlık alımına maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme" kaydedilene kadar devam edileceği bildirildi.

Açıklamada, Komitenin uygun para politikası duruşunu değerlendirirken gelen verilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceği ve hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde, para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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