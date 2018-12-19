Fed Faiz Oranını 0.25 Baz Puan Arttırdı

– ABD Merkez Bankası (Fed) yılın son toplantısında faiz oranını 0.25 baz puan arttırdı.

Fed, 2018'in son toplantısında beklentilere paralel olarak oybirliğiyle faiz oranını 0.25 baz puan arttırarak yüzde 2.25-2.5 bandına çıkardı. ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz arttırımının durması yönündeki uyarılarına rağmen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bu yıl yaptığı dördüncü faiz artırımıyla faizleri son 10 yılın en yüksek düzeyine çıkardı. - İstanbul

Kaynak: DHA