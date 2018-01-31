Fed Faiz Kararını Açıkladı, Dolar Anında Tepki Verdi
ABD Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Günü 3.77 lira seviyesinde kapatan dolar, kararın açıklanmasının ardından 3.75 seviyesine geriledi.
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. ABD'den gelen son dakika haberlerine göre Fed, faiz değişikliğine gitmedi. Böylece faizlerin sabit tutulması kararlaştırılırken, faiz 1.25-1.50 aralığında kaldı
SABİT KALDI
Fed fonlama oranı yüzde 1.25 – 1.50 seviyesinde sabit kaldı. Beklentiler faiz artırımına gidilmeyeceği yönündeydi.
Yellen'ın başkanlık ettiği son toplantının ardından basın toplantısı düzenlenmeyecek.
3.77 SEVİYESİNDEN 3.75'E GERİLEDİ
Fed, 12 - 13 Aralık'ta gerçekleştirilen geçtiğimizin yılın son toplantısında faizlerde 25 baz puan artırıma gitmişti.
Kararın açıklanmasının ardından günü 3.77 lira seviyesinde kapatan dolar kararın açıklanmasının ardından 3.75 sevilerine geriledi.