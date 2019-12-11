Fed faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.50-yüzde 1.75 aralığında bıraktı.
11.12.2019 22:56 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:00
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.50-yüzde 1.75 aralığında bıraktı.
Fed, faiz kararını açıkladı. Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin Aralık ayı toplantısının ardından politika faizinde değişikliğe gitmedi. Buna göre Fed, politika faizi oranını değiştirmeyerek yüzde 1.50 - yüzde 1.75 aralığında tutma kararı aldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA