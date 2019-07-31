Fed faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası Fed, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2.00-2.25 aralığına çekti.
ABD Merkez Bankası Fed, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2.00-2.25 aralığına çekti.
Fed, Temmuz ayı toplantısında 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitti. Fed, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2.00 - 2.25 aralığına çekti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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21:06 ABD Merkez Bankası Fed, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 - yüzde 2,25...