FED faiz kararı öncesinde altında beklenti yükseliş yönünde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FED faiz kararı öncesinde altında beklenti yükseliş yönünde

İhlas Haber Ajansı / Uğur Çetin - Haberler | Ekonomi

FED faiz kararı öncesinde altında beklenti yükseliş yönünde ABD Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde Kapalıçarşı esnafının altın beklentisi yükseliş yönünde.

FED faiz kararı öncesinde altında beklenti yükseliş yönünde

İSTANBUL - ABD Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde Kapalıçarşı esnafının altın beklentisi yükseliş yönünde. Şu sıralar 510 TL seviyelerinden işlem gören gram altın, karar sonrası 520 TL seviyelerine yükseleceği öngörülüyor.

Altın yatırımcılarının açıklanacak olan FED faiz kararı toplantısına odaklandı. ABD Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı sonrasında gözler piyasalara çevrildi. Şu sıralar gram altın fiyatı 510 seviyelerinde işlem görürken, karar sonrası ise ibrenin yukarı yönlü olması öngörülüyor. Kapalıçarşı esnafı ise düğün sezonun açılması ile birlikte altına talebin olduğunu ve bugün FED kararı yarın ise Merkez Bankası'nın kararı sonrasında altın fiyatının 520 civarını gelebileceğini söylüyor.

"Fed faiz kararı sonrası altın 520 TL bandına gelebilir"

Düğün sezonun açıldığı için işlerde artış olduğunu ifade eden Kapalı Çarşı esnafı Rıdvan Lebit, "İlerleyen günlerde daha artış olacaktır. Yatırım amaçlı şu anda altın daha çok tercih ediliyor. Takı amacı ise gram altına daha çok rağbet var. Güncel gram altın fiyatı 510 TL, çeyrek altın 827 TL, yarım altın, bin 653 TL, tam altın ise 3 bin 320 TL'den işlem görüyor. ABD'nin FED kararı sonrası altında ibrenin yukarı yönlü olmasını bekliyoruz. Karar sonrası ise altın 520 TL bandına gelebilir. Yarın ki Merkez Bankası'nın faiz kararı da etkili olacaktır' diyerek sözlerini tamamladı.

(UGR-ACÖ-E)

FED faiz kararı öncesinde altında beklenti yükseliş yönünde
FED faiz kararı öncesinde altında beklenti yükseliş yönünde
FED faiz kararı öncesinde altında beklenti yükseliş yönünde
FED faiz kararı öncesinde altında beklenti yükseliş yönünde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Çetin

ABD Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi
ABD Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi
Merakla beklenen karar açıklandı! Fed politika faizini sabit tuttu
Merakla beklenen karar açıklandı! Fed politika faizini sabit tuttu
Piyasalar FED'in faiz kararına odaklandı! Kapalıçarşı esnafı altının yükselmesini bekliyor
Piyasalar FED'in faiz kararına odaklandı! Kapalıçarşı esnafı altının yükselmesini bekliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Angela Merkel Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Emel Sayın Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Diego Şenol Güneş Yiğit Şardan Merih Demiral Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FED faiz kararı öncesinde altında beklenti yükseliş yönünde - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 22:59:33. #1.16#

title