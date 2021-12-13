Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz artıracak mı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Fed faiz kararı, dolar TL kurunda yaşanan yükselişi etkilemekte. ABD'de açıklanan enflasyon rakamları sonrasında başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor.Dolar TL kurunda yaşanan yükseliş ve ABD'de açıklanan enflasyon rakamları sonrasında en çok araştırılan tarihler arasında yer alıyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED), toplantısı 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararı 14 Aralık saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

Fed'in temmuzdan sonra faiz artırımına gidebileceği ön görüsünde bulunan analistler, Fed'in salgın döneminde devreye aldığı destekleyici para politikalarında ilk geri adımı tahvil alımlarının azaltılması yoluyla attığını, makroekonomik verilerin de pozitif geldiğini belirtti.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet