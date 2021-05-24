FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman 2021?
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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman 2021?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman 2021?
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FED faiz kararını FED toplantısı ardından açıklaması bekleniyor. En son Ocak ayında gerçekleşen toplantıdan faiz kararına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman 2021? İşte, merak edilen detaylar...

FED Toplantısı, küresel piyasalarda önemli bir rol oynayacak. Pek çok kişinin yakından takip ettiği FED Toplantısı, 2021 yılında 7 kez daha gerçekleşecek. Her toplantı, faiz artırımı, düşürümü ya da sabit karar için önem arz edecek. Peki, FED Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

FED YENİ FAİZ KARARLARI NE OLACAK?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yaptığı açıklamada, "Henüz düzlüğe çıkmadık ancak şimdi gerçek bir ilerleme kaydettiğimizi söylemekten memnuniyet duyuyorum. Bazı ülkeler hala Kovid-19'un pençesinde korkunç bir şekilde acı çekerken, ABD'deki ekonomik görünüm açıkça canlandı." ifadelerine yer vermişti. Nisan'da yapılan toplantı ardından karar, oranın sabit tutulması yönündeydi.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) para politikası toplantısı ne zaman sorusu vatandaşların gündeminde. Toplantının ise 27-28 Mayıs'ta yapılması bekleniyor.

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