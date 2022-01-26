FED Faiz kararı ne oldu? FED faiz kararı sabit mi, düştü mü, arttı mı? ABD Merkez Bankası Bitcoini etkiler mi?
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FED faiz kararı toplantısı için nefesler tutulmuştu ve son dakika açıklaması geldi. FED Faiz kararı ne oldu? FED faiz kararı sabit mi, düştü mü, arttı mı? ABD Merkez Bankası Bitcoini etkiler mi? soruları da yanıt buldu. Ekonomistlerin beklentileri ışığında bu ay da politika faizinde ABD Merkez Bankası toplantısından sabitleme kararının çıkması tahmin ediliyordu.
FED Faiz kararı ne oldu? FED faiz kararı sabit mi, düştü mü, arttı mı? sorularının yanıtı araştırılıyor.
FED FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası ( Fed ), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
2022'DE ÜÇ KEZ FAİZ ARTIRIMA GİDİLECEK
Fed, 2021 Aralık ayında yapılan toplantıda 2022'de 3 kez faiz artırımına gideceğini açıklamıştı. Bu yılın ikinci Fed toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.
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