Fed'in faiz politikaları yalnızca ABD ekonomisini değil, küresel finansal dengeleri de doğrudan etkiliyor. Bu nedenle yatırımcılar, alınacak yeni kararla birlikte döviz kuru, altın fiyatları ve borsa endekslerinde bir hareketlilik olup olmayacağını merak ediyor. FED faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

KÜRESEL PİYASALAR NEFESİNİ TUTTU

Küresel piyasalarda gözler, Amerika Merkez Bankası'nın ( Fed ) Temmuz ayı toplantısında alacağı karara çevrilmiş durumda. Fed'in faiz politikaları yalnızca ABD ekonomisini değil, küresel finansal dengeleri de doğrudan etkiliyor. Bu nedenle yatırımcılar, alınacak yeni kararla birlikte döviz kuru, altın fiyatları ve borsa endekslerinde bir hareketlilik olup olmayacağını merak ediyor.

FED, POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTTU

ABD Merkez Bankası (FED) küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. FED, beklentiler dahilinde faizi bir kez daha değiştirmedi. FED, politika faizini yüzde 4.25-4.450 aralığında sabit tuttu.