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FED faiz kararı açıklandı! FED faiz kararı ne oldu?

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FED faiz kararı açıklandı! FED faiz kararı ne oldu?

Küresel piyasalar, FED toplantısı sonucu açıklanacak FED faiz kararına odaklandı. Bu kapsamda FED faiz kararı ne oldu? sorusunun yanıtı merak edildi. Toplantının hemen ardından FED başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak olan açıklama merak içerisinde bekleniyor. FED faiz kararı ne oldu, ne zaman açıklandı?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne oldu? sorularının yanıtları merak ediliyor. Eylül ayı içerisinde gerçekleştirileceği duyurulan FED toplantısının tarihi 21-22 Eylül olarak duyurulmuştu. En son Temmuz ayında yapılan toplantı sonrası FED Başkanı Powell açıklama yaptı. FED faiz kararı açıklandı! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi üyeleri faizleri oybirliğiyle değiştirmeme kararı aldı ve politika faizi yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit kaldı.

FED üyeleri 2022'deki faiz artışı konusunda ise ayrıştı. 2022 için daha önce yedi üye faiz artışı beklerken bu kez dokuz üye faiz artışı öngördü.

Dolar/TL kuru karar sonrasında ciddi bir değişiklik göstermezken dolar, 8.65 TL bandındaki yatay seyrini sürdürüyor.

FED'in karar metninde istihdam ve enflasyon hedeflerine doğru ilerlemenin beklendiği gibi olduğu takdirde aylık 120 milyar dolarlık varlık alım hızında bir yavaşlamanın gerekli olabileceği ifade edildi.

FED, ekonomik projeksiyonlarında ise enflasyon beklentilerini yükseltti. 2021 yılı için yüzde 3.4 olan beklenti 4.2'ye çıkarılırken 2022 yılı için yüzde 2.1 olan beklenti 2.2'ye çekildi. Uzun vadeli beklentiler ise değişmedi.

FED üyeleri bu yılın büyüme tahminini ise aşağı çekti. 2021 yılındaki büyüme beklentisi yüzde 7'den 5.9'a düşürüldü. Gelecek yılın büyüme tahmini ise yukarı çekildi; 2022 yılı büyümesi yüzde 3.3'ten 3.8'e çıkarıldı.

FED Başkanı Jerome Powell, karar sonrasında video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında varlık alımlarıyla ilgili "2022 ortasında son bulması uygun olabilir" ifadelerini kullandı:

"Varlık alımlarının gelecek yılın ortasında sonlanmasının uygun olduğunu düşünüyoruz. Eğer iş gücü verileri beklentilerimizle uygun gerçekleşirse Kasım'da bile varlık alımlarını azaltmaya başlayabiliriz. Tam istihdam seviyesi henüz yakalanmadığı için ekonomi hâlâ faiz artışını gerektirecek yerden uzakta.

"Faiz artışı büyük ihtimalle varlık alımlarının azaltımı sonlandıktan sonra gerçekleşecektir. Faiz artışı için gereken çıta varlık azaltımı için gerekenden çok daha yüksek.

"Covid-19 salgınında yeni varyantlar ekonomik toparlanmayı olumsuz etkiledi ancak buna rağmen 2021'in geri kalanında ekonomik büyümenin yüksek olmasını bekliyoruz."

Enflasyon beklentilerinin beklenmedik yönde hareket etmesi halinde FED'in buna yanıt vermekten kaçınmayacağını belirten Powell, "Bizim için gerçek sınav enflasyonun yüzde iki çevresinde çıpalanması." ifadelerini kullandı.

Fed'in enflasyon hedefinde istediğinden daha fazlasını elde ettiğini söyleyen Powell, ekonomide önemli derecede durgunluk olduğunu ve fiyatların şu anda hedeflerinin üzerinde olduğunu belirtti. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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