FED faiz arttırırsa ne olur 2022? FED faiz arttırırsa altına ne olur? FED faiz yükseltirse altın düşer mi artar mı? FED faiz indirirse altın ve dolara ne olur, düşer mi, yükselir mi? FED faiz arttırırsa ne olacak, altın ve dolarda ne olur? ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise, faizleri artırmamız gerekir." ifadelerini kullanmıştı. FED faiz arttırırsa altına ne olur?

ABD YENİ ENFLASYON YÜZDE KAÇ OLDU?

Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de 2021 enflasyonu yüzde 7 ile Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Veri öncesi 1.816-1.819 dolar arasında olan ons altının fiyatı verinin açıklanmasıyla birlikte, yükselişe geçerek 1.824 seviyesine yükseldi.

ABD'de enflasyonun son 40 yılın zirvesine çıkmasıyla altının ons fiyatı yükselişe geçti. Verinin açıklanmasıyla birlikte ons altın 1.824 dolar seviyesine yükselirken, gram altın 799 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatlarının yönünü belirleyecek olan ABD enflasyon verisi açıklandı. Süper güç olarak bilinen ABD'nin 2021 yılı enflasyonu yüzde 7 ile son 40 yılın zirvesine çıktı. Bu gelişme sonrası altının ons fiyatı yükselişe geçti.

ONS ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Veri öncesi 1.816-1.819 dolar arasında bulunan ons altın, veri ile birlikte yükselişe geçti ve 1.824 dolar seviyesine yükseldi. Saat 18.15 itibarıyla altının gram fiyatı 799 liradan işlem görürken, çeyrek altın 1.310 liradan, cumhuriyet altını ise 5.339 liradan satılıyor.

2022 FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise, faizleri artırmamız gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

Yeni yılın ilk FED toplantısı için geri sayım devam ediyor. FED, 2022 yılında faiz artışı yapacağının sinyallerini geçtiğimiz yılın son dönemlerinde vermişti. 2022 yılının ilk FED toplantısı ocak ayının son günlerinde gerçekleşecek.

FED faiz kararı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak olan yılın ilk toplantısının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

FED FAİZ ARTTIRIRSA NE OLUR? FAİZ ARTARSA DOLAR VE ALTINA NE OLUR?

ABD FED faiz arttırırsa bu durum piyasaları etkileyecektir. Bazı ekonomistlere göre FED faiz arttırırsa piyasalardaki dolar azalacak ve haliyle dolar değer kazanmaya başlayacaktır. Dolar dünyada değer kazanmasıyla birlikte dolar karşısında diğer para birimlerinin değeri düşmüş olacaktır. Fakat bazı ekonomistlere göre ise FED faiz arttırırsa yurt içindeki doların değeri düşmüş olacaktır. Haliyle TL dolar karşısında değer kazanmış olacaktır.

ÇEKİRDEK ENFLASYON 31 YILIN ZİRVESİNDE

Çekirdek fiyat olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,6, yıllık yüzde 5,5 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,5 ve yüzde 5,4 artış olacağı yönündeydi. Çekirdek enflasyon da 1991 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine geldi.

ENERJİ FİYATLARI YILLIK YÜZDE 29,3 ARTTI

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık yüzde 29,3 artış gösterdi. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 6,3 artış yaşandı. Ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 artış gösterdi. Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 6,8'e yükseliş kaydetmişti. Çekirdek enflasyon göstergesi ise kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 4.9 artmıştı.

FAİZ ARTIŞI GELEBİLİR

Verilerden önce konuşan ABD Merkez Bankası Fed'in Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyonun ABD'deki ekonomik toparlanma için "ciddi bir tehdit" olduğunu ve Fed'in enflasyonu dizginlemek için gerekeni yapacağını söylemişti. Fed Başkanı Jerome Powell, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise, faizleri artırmamız gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

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