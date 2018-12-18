Fed faiz artırdıkça acısını tüm dünya hissediyor

Fed'in krizle mücadele için aldığı önlemler kadar, daha sonra bu önlemlerden vazgeçme adımları da küresel sermaye akışını, yatırımları ve çok kez diğer ülkelerin politikalarını şimdiye kadar görülmedik ölçüde etkiliyor.

Fed faiz artırdıkça acısını tüm dünya hissediyor

Fed'in krizle mücadele için aldığı önlemler kadar, daha sonra bu önlemlerden vazgeçme adımları da küresel sermaye akışını, yatırımları ve çok kez diğer ülkelerin politikalarını şimdiye kadar görülmedik ölçüde etkiliyor.

Kaynak: Dunya.com

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