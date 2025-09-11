FED Eylül faiz kararı ne zaman? FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman Eylül 2025?ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarına ilişkin belirsizlik sürerken yatırımcıların odağı eylül ayındaki toplantıya kaydı. ABD Başkanı Donald Trump'ın faizlerin hızlı ve güçlü şekilde düşürülmesi gerektiğine dair açıklamaları da beklentileri şekillendirmeye devam ediyor.

FED EYLÜL KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası ( Fed ), 16-17 Eylül tarihlerinde toplanacak. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararı 17 Eylül saat 21.00'de kamuoyuna duyurulacak. Küresel piyasalarda yatırımcılar bu tarihe odaklanırken, faiz indirim beklentileri ekonomik verilerle birlikte şekilleniyor. Özellikle son dönemde açıklanan istihdam ve enflasyon verileri, piyasalardaki fiyatlamalarda belirleyici rol oynuyor.

ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta yalnızca 22 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 4,3'e yükseldi. Bu veri, Ekim 2021'den bu yana görülen en yüksek işsizlik oranı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca JOLTS açık iş sayısı da temmuzda 7 milyon 181 bine gerileyerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeye indi. İş gücü piyasasındaki yavaşlama ve enflasyon göstergelerindeki zayıflama, Fed'in faiz indirimi için elini güçlendirdi.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

ABD'de son açıklanan veriler, Fed'in para politikasına yönelik beklentileri doğrudan etkiledi. Üretici fiyat endeksinin (ÜFE) beklentilerin altında kalması ve istihdam piyasasında soğuma sinyallerinin güçlenmesi, faiz indirimi ihtimalini artırdı. Piyasalarda eylül, ekim ve aralık aylarında toplam üç faiz indirimi yapılabileceği ihtimali öne çıkarken, analistler eylül ayında 50 baz puanlık bir indirim beklentisinin fiyatlamalara dahil edildiğini aktarıyor.

ABD Başkanı Donald Trump da faizlerin hızlı şekilde düşürülmesi gerektiğini vurgulayan açıklamalar yaptı. Piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine başlaması halinde küresel risk iştahının artacağı öngörülürken, yatırımcılar enflasyon verilerinin faiz kararını nasıl etkileyeceğini yakından takip ediyor. Bu nedenle Fed'in eylül toplantısından çıkacak karar, yılın geri kalanına ilişkin para politikası beklentileri açısından belirleyici olacak.

FED SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Fed 2025 yılındaki beşinci faiz kararını temmuz ayında açıklamış ve politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit bırakmıştı. Bu karar, piyasa beklentilerine paralel şekilde alınırken, Fed'in yılın başından bu yana tüm toplantılarda faizi değiştirmediği dikkat çekmişti. Piyasalarda daha önce faiz indirim beklentileri olsa da Fed, 2025'te şu ana kadar temkinli bir duruş sergiledi.

Geçen yıl ise farklı bir tablo görülmüştü. Kasım ve aralık 2024'te Fed 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmiş, eylül ayında ise 50 baz puanlık indirim yapmıştı. Bu adımlar, Fed'in uzun süren sıkılaştırma sürecinden gevşeme politikasına geçtiğinin işareti olmuştu. Ancak 2025 yılına gelindiğinde Fed, faizleri sabit tutmayı tercih ederek ekonomideki verileri yakından izlemeye yöneldi.