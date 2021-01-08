Fed/Evans: Faizler ancak 2024'te yükselmeye başlar
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Fed/Evans: Faizler ancak 2024'te yükselmeye başlar

08.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:41
Fed/Evans: Faizler ancak 2024'te yükselmeye başlar

ABD Merkez Bankası (Fed) Chicago Başkanı Charles Evans, faiz oranlarının ancak 2024'te yükselmeye başlayabileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Chicago Başkanı Charles Evans, faiz oranlarının ancak 2024'te yükselmeye başlayabileceğini söyledi.

Wisconsin Bankacılar Derneği Midwest Ekonomik Tahmin Forumu'nda konuşan Evans, enflasyonun yüzde 2.0 hedefe yükselmesine izin vermek için bu kadar süre gerekebileceğini vurgulayan Evans, enflasyonun ortalama yüzde 2.0 hedef konumuna ulaşılmasının ardından, faizlerin de yavaşça yükseltmeye başlayabileceklerini söyledi.

Daha önce açıkladığı gibi beklentisinin, bu yıl ABD ekonomisinin yüzde 4.0 dolayında büyüyeceği yolunda olduğuna işaret eden Evans, ancak, hızlı yükselen coronaviras enfeksiyonlarının etkisiyle büyümenin duraklayabileceğini ya da yavaşlayabileceğini düşündüğünü söyledi.Evans ayrıca, ABD'de işsizlik oranının da 2021 yılının sonunda yüzde 5.0 düzeyine gerileyebileceğini ekledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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