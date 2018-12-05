Fed'den "İyimserlik Azaldı" Açıklaması

ABD Merkez Bankasından (Fed), Amerikan iş dünyasındaki iyimserliğin, gümrük tarifelerine yönelik belirsizlik, artan faiz oranları ve emek piyasasındaki arz eksikliği nedeniyle azaldığı bildirildi.



Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun Aralık 2018 sayısını yayımladı.



Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik aktivitelerin çoğu bölgede ılımlı hızda artmaya devam etmesine karşın Dallas ve Philadelphia bölgelerindeki büyümenin bir önceki rapora kıyasla yavaşladığı kaydedildi.



Raporda, ABD yönetiminin gümrük tarifelerinin imalatçılar için endişe kaynağı olmayı sürdürmesine rağmen sektördeki genişlemenin devam ettiği ifade edildi.



Tüketici harcamalarının gücünü koruduğu vurgulanan raporda, konut sektöründeki zayıflığın ise sürdüğü belirtildi.



"İyimserlik azaldı"



Raporda, en çok dikkati çeken nokta ise iş dünyasındaki iyimserliğin azalmasına yönelik şu değerlendirme oldu:



"Birçok şube şirketlerin pozitif yaklaşımını sürdürdüğünü rapor etti ancak iyimserlik bazı bölgelerde firmaların gümrük tarifelerine yönelik belirsizlik, artan faiz oranları ve emek piyasasındaki kısıtlamalarına yönelik bildirimleriyle azaldı."



"Fiyatlar tarifeler nedeniyle yükseldi"



Raporda, istihdamın ülke genelinde sıkılaşmaya devam ettiği ve çeşitli meslek kollarında yaşanan ciddi arz eksikliğinin üretim kapasitesini sınırladığı bildirildi. Ücretlerin, arz eksikliği nedeniyle yavaşlayan istihdam artışına rağmen eskisine kıyasla daha hızlı yükseldiği de rapora yansıdı.



Ayrıca, ürün fiyatlarının tüm bölgelerde yükselmeye devam ettiğine işaret edilen raporda, "girdi fiyatlarının ürün fiyatlarındaki artıştan daha hızlı yükseldiği" tespitine yer verildi.



Bej Kitap'taki analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından kullanılıyor.



FOMC'nin bu yılki sekizinci ve son toplantısı 18-19 Aralık tarihlerinde Washington'da yapılacak. Piyasaların bu toplantıda faiz artırılmasına verdiği olasılık yüzde 80 civarında seyrediyor.