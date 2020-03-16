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Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi

Fed'den ikinci kez acil faiz indirimi

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirdi ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekti.

16.03.2020 01:26 | Son Güncelleme: 16.03.2020 01:26
Fed'den ikinci kez acil faiz indirimi

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirdi ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekti.

Fed'den yapılan açıklamada, Kovid-19 salgının ABD de dahil olmak üzere birçok ülkede topluma zarar verdiği, ekonomik faaliyetlerde aksamalara neden olduğuna ve küresel finansal koşulları önemli ölçüde etkilediğine işaret edildi.

Mevcut ekonomik verilerin ABD ekonomisinin bu zorlu döneme güçlü bir şekilde girdiğine işaret ettiği belirtilen açıklamada, FOMC'nin ocak ayındaki toplantısından bu yana gelen verilerin işgücü piyasasının şubat ayına kadar güçlü kaldığı ve ekonomik faaliyetlerin ılımlı bir oranda arttığını gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada, son zamanlarda enerji sektörünün stres altına girdiğine işaret edilerek, yıllık bazda genel ve gıda ile enerji dışındaki kalemlerdeki enflasyonun yüzde 2'nin altında seyrettiği, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin ise çok az bir değişim gösterdiği bildirildi.

Kovid-19 salgınının etkilerinin yakın dönemde ekonomik faaliyetler üzerinde ağırlık göstereceği ve ekonomik görünüme risk oluşturulacağının vurgulandığı açıklamada, bu gelişmeler ışığında komitenin FOMC'nin politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına indirmeye karar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu faiz indiriminin ekonomik aktiviteyi, güçlü işgücü piyasası koşullarını ve komitenin yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönmesini desteklenmesine yardımcı olacağı belirtildi.

Komitenin kamu sağlığı, küresel gelişmeler ve sessiz enflasyon baskıları da dahil olmak üzere ekonomik görünümü etkileyecek gelişmeleri izlemeye devam edeceği ve ekonomiyi desteklemek için uygun araçları kullanacağının vurgulandığı açıklamada, Fed'in hane halkıyla işletmelere kredi akışını ve maksimum istihdamla fiyat istikrarı hedeflerini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya hazır olduğu ifade edildi.

Açıklamada, komitenin, hanehalkı ve işletme kredi akışının merkezinde yer alan hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı tahviller için piyasaların sorunsuz işlemesini desteklemek amacıyla gelecek aylarda hazine tahvillerinin kıymetlerini en az 500 milyar dolar ve ipoteğe dayalı tahvillerin ise en az 200 milyar dolar artıracağı kaydedildi. Böylece, toplam 700 milyar dolarlık parasal genişleme başlatılmış oldu.

Gecelik ve vadeli repo işlemlerinin de genişletildiğinin anımsatıldığı açıklamda, komitenin piyasa koşullarını yakından izlemeye devam edeceğinin altı çizildi.

Fed, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla 3 Mart'ta politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmişti.

Fed'in faizleri sıfıra indirmesinin ardından avro/dolar paritesi yüzde 1 artarak 1,12'ye yükseldi, dolar/lira paritesi ise 6,30'nun altına düştü.

ABD Başkanı Donald Trump ise faiz indirim kararından dolayı Fed'i tebrik ederek, çok mutlu olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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