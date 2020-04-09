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Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Fed'den ekonomik toparlanma için "etkili" hareket etme kararlılığı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomik toparlanmanın sağlanması için "etkili, proaktif ve agresif" bir şekilde hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti.

09.04.2020 19:16 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:16
Fed'den ekonomik toparlanma için

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomik toparlanmanın sağlanması için "etkili, proaktif ve agresif" bir şekilde hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Brookings Enstitüsünce tele konferansla düzenlenen panele katılan Powell, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Diğer ülkelerde olduğu gibi ABD'nin virüsün yayılmasını kontrol altına alınması için güçlü önlemler aldığını belirten Powell, ülkede işsizliğin 50 yılın en düşük seviyelerinden geçici de olsa çok yüksek seviyelere hızla ilerlediğini aktardı.

Faiz oranları mevcut seviyede kalacak

Powell, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında yakın zamanda kabul edilen 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketinin önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, ilave düzenlemeler üzerinde çalışıldığını söyledi.

Borçlanma maliyetlerini düşürmek için faiz oranlarını neredeyse sıfıra düşürdüklerini hatırlatan Powell, "Ekonominin bu fırtınayı atlattığından, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerimize ulaşmamız için rayına oturduğuna emin olana kadar faiz oranlarını bu düşük seviyede tutmayı taahhüt ettik." dedi.

Powell, finansal sistemde istikrarı sağlamak ve ekonomideki kredi akışını desteklemek amacıyla finansal piyasaları korumak için adımlar attıklarını anımsatarak, "Piyasalarımızın yeniden çalışması için etkili önlemler aldık ve piyasa koşulları genel olarak iyileşti."

"Ekonomi toparlandığında acil durum araçlarını kaldıracağız"

Kredi akışını desteklemek için uygulanan programların çoğunun olağanüstü durumlarda kullanılabilecek acil durum kredi güçlerine dayandığını belirten Powell, bu programları Kongre ve Hazine Bakanlığından gelen mali destek sayesinde uygulayabildiklerini ifade etti.

Powell, "Toparlanma yolunda sağlam bir şekilde ilerlediğimize emin olana kadar bu güçleri etkili, proaktif ve agresif bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

Fed'in acil durum önlemlerinin bugün karşılaşıldığı gibi nadir görülen durumlarda kullanıldığının altını çizen Powell, "Ekonomik toparlanma sağlandığında, özel pazarlar ile kurumlar kredi kanalı oluşturduğunda ve ekonomik büyümeyi destekleme gibi hayati işlevlerini yeniden yerine getirebildiğinde, bu acil durum araçlarını kaldıracağız." diye konuştu.

Ekonomik toparlanmanın güçlü olacağı beklentisi

Powell, Fed'in bu zor dönemde ekonomiyi yönlendirmek için elinden geleni yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Virüsün yayılması kontrol altına alındığında, işletmeler yeniden açılacak ve insanlar işe geri dönecek. Ekonomik toparlanmanın güçlü olabileceğine inanmak için her türlü nedenimiz var. Bu çalkantılı döneme güçlü bir ekonomik temelde girdik ve bu toparlanmayı desteklemeye yardımcı olmalı."

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Powell, ekonomideki toparlanmanın Kovid-19 salgınının yayılma, kontrol altına alınma ve ekonominin yeniden açılma hızıyla bağlı olduğunu dile getirdi.

Powell, ABD ekonomisinde bu yılın ikinci çeyreğinin çok zayıf olmasını beklediğini ancak işlerin açılmasının ardından hızlı bir toparlanma sürecinin yaşanacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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