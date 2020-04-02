Fed'den bankalar için yeni hamle
Koronavirüs etkilerine karşı mücadele eden Fed, son olarak bazı bankalar için kaldıraç zorunluluklarını geçici olarak hafiflettiğini açıkladı.
02.04.2020 07:17 | Son Güncelleme: 02.04.2020 07:17
Koronavirüs etkilerine karşı mücadele eden Fed, son olarak bazı bankalar için kaldıraç zorunluluklarını geçici olarak hafiflettiğini açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com