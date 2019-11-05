Fed/Daly: Fed negatif faizlerden "gerçekten çok uzak"

San Francisco Fed (Merkez Bankası) Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası'nın "en güçlü araçları"nın, "fonlama faizleri" olduğunu vurguladı ve Fed'in negatif faizlerden "gerçekten çok uzakta" olduğunu vurguladı.

05.11.2019 09:01
Fed/Daly: Fed negatif faizlerden

San Francisco Fed (Merkez Bankası) Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası'nın "en güçlü araçları"nın, "fonlama faizleri" olduğunu vurguladı ve Fed'in negatif faizlerden "gerçekten çok uzakta" olduğunu vurguladı.

New York Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinliğin ardından konuşan Daly, işgücü piyasasının "bir hayli güçlü" olduğunun altını çizdi ve ABD'de bu aşamada "masada negatif faiz" görmediğini söyledi.

Daly, Fed'in bu yıl yaptığı 3 faiz  indirimini "tamamen uygun" bulduğunu ifade etti ve ABD ekonomisinin  büyümeye devam etmek için hafif şekilde destekleyici para politikasına ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.Daly, "Yaptığımız 3 faiz indirimine de destek  verdim. Benim projeksiyonuma göre ekonomi gerçekten iyi bir durumda  ve para politikasında daha fazla desteklemenin gerekmesi için görünümde  kayda değer bir değişiklik yaşanması gerekli" diye konuştu. Daly, düşük  faizler ve ücretlerde büyümenin ekonominin Fed'in yüzde 2 enflasyon  hedefine ulaşmasına yardım edeceğine inandığını da belirtti.

 


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et