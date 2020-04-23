Fed, COVID-19 kredilerinin detaylarını aylık açıklayacak Fed, koronavirüs salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için hayata geçirilen kredi programlarından faydalananları, kredi tutarlarını ve faiz oranlarını aylık olarak duyurmayı planladığını bildirdi.

Fed, koronavirüs salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için hayata geçirilen kredi programlarından faydalananları, kredi tutarlarını ve faiz oranlarını aylık olarak duyurmayı planladığını bildirdi. Kaynak: Dunya.com