Fed, COVID-19 kredilerinin detaylarını aylık açıklayacak
Fed, koronavirüs salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için hayata geçirilen kredi programlarından faydalananları, kredi tutarlarını ve faiz oranlarını aylık olarak duyurmayı planladığını bildirdi.
23.04.2020 23:49 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:49
Fed, koronavirüs salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için hayata geçirilen kredi programlarından faydalananları, kredi tutarlarını ve faiz oranlarını aylık olarak duyurmayı planladığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com