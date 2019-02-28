Fed/clarida: Enflasyon Yüzde 2.0 Hedefinin Hafif Altında

– ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Washington'daki bir konferansta, 2019 yılı için ekonomik büyümenin yavaş ancak sağlam olamasını beklediğini söyledi.

Fed'in sabırlı tutumunu yineleyen ve yolun "özellikle" makro verilere bağlı olduğunu belirten Clarida, rnflasyonun hedeflenen yüzde 2.0 düzeyinin hafif altında olduğunu söyledi ve enerji segmentindeki düşüşe bağlı olarak beklentiler aralığın daha düşük olmasına rağmen, hala hedefin üzerinde olduğunu ekledi.

Hem fiyat istikrarı hem de istihdamın "uzun yıllar" için belirlenen hedeflere en yakın düzeylerde olduğunu ve maaş bordrolarına yapılan aylık ilavelerin, yüzde 3.0 olan nominal ücret artışı üst seviyesinin üzerindeki seviyelere çıktığı iş piyasasında uzun vadeli artışın devam ettiğini söyledi.

Clarida ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ne yöneldiğine de işaret etti. "Özellikle Çin ve Avrupa'da küresel büyüme yavaşlıyor. Küresel politika belirsizliği artmaya devam ediyor. Finansal koşullar değişkenlik göstererek gürültüyü sinyallerden daha zorlu hale getirme çabalarını ortaya koyuyor" dedi. - İstanbul

Kaynak: DHA