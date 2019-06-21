Fed/Bullard: Fed faiz oranını indirmeliydi

Saint Louis Fed (Merkez Bankası) Başkanı James Bullard, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz oranlarını yüzde 2.25 – yüzde 2.50 arasında sabit tutma kararına katılmadığını belirtti.

Bullard yaptığı açıklamada, "İzlenmesi gereken en uygun yol faizleri 25 baz puan düşürerek yüzde 2.0 – yüzde 2.25 düzeyine indirmek olurdu" dedi.

Kişisel tüketim harcamalarının Fed'in yüzde 2.0 enflasyon hedefinin yaklaşık 40 – 50 baz puan altında olduğunu belirten Bullard, piyasa önlemlerine dayanan enflasyon beklentilerinin potansiyel olarak Fed'in hedefinden daha aşağıya çekebilecek kadar "zayıfladığını" söyledi ve ekledi:

"Gelişmeler ışığında, federeal fon oranları enflasyonda beklenen değerlerin altına düşüşü engelleyecek ve yavaşlayan ekonomiyi artan aşağı yönlü risklerle karşı karşıya bırakacağına inanıyorum."

Kaynak: DHA