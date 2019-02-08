Fed / Bullard: Daha Fazla Faiz Artırımına Gerek Yok

St. Louis Merkez Bankası (Fed) Başkanı James Bullard, istihdam ve enflasyon hedeflerinin tutturulabilmesi için "daha fazla faiz artırımına gerek olmadığı" uyarısında bulundu.

Minnesota'da St. Cloud State Universitesi'nde bir konuşma yapan Bullard, Fed'in "yüzde 2.0" olan enflasyon hedefini 2019 yılında da ıskalamasının büyük olasılık olduğunu vurguladı ve "Fed'in adımlarını çok dikkatli atarak ilerlemesi gerekir. Bu noktaya kadar yapılan faiz artırımları, enflasyonda yukarı yönlü riskleri yeterince engelledi" dedi.

Enflasyon korumalı menkul kıymetlerin fiyatlamalarının yatırımcıların geçen yılın son çeyreğinden itibaren enflasyon konusunda beklentilerini düşürmeye başladıklarına işaret ettiğini de vurgulayan Bullard, Fed'in yalnızca 2019 yılında değil, önümüzdeki yıllarda da yüzde 2.0 enflasyon hedefini kaçırmasının beklendiğini vurguladı.

Bullard, tüm bu nedenlerden dolayı, faizlerin mevcut yüzde 2.25-2.50 aralığının üzerine yükseltilmesi gereği olmadığını ekledi. - İstanbul

Kaynak: DHA