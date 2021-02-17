Fed / Bullard'a göre Bitcoin dolar için bir tehdit değil
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Fed / Bullard'a göre Bitcoin dolar için bir tehdit değil

17.02.2021 11:56 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:01
Fed / Bullard'a göre Bitcoin dolar için bir tehdit değil

ABD Merkez Bankası (Fed) St Louis Başkanı James Bullard, son dönemde hızla yükselen Bitcoin'i dolara karşı bir tehdit olarak görmediğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) St Louis Başkanı James Bullard, son dönemde hızla yükselen Bitcoin'i dolara karşı bir tehdit olarak görmediğini söyledi.

CNBC'nin sorularını yanıtlayan Bullard, "Bu konuda, yalnızca Fed politikalarını düşünüyorum; gördüğüm kadarıyla bu politika dolar ekonomisine dayanmaya devam edecektir" dedi.

Görülebildiği kadarlık bir süreçte, küresel ekonominin dolar bazlı olmayı sürdüreceğinin altını çizen Bullard, "Altın fiyatları yükselse ya da düşse, Bitcoin'in fiyatı yükselse ya da düşse, bu durumu etkilemez" dedi.Analistler, Bullard'ın bu konuda, Bitcoin'in tarihinde ilk kez 50,00 doları aştığından kısa süre sonra konuştuğuna dikkat çekiyor.Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 2.0 milyar dolarlık artışla 919 milyar dolardan, 912 milyar dolara yükseldi. Böylece, JPMorgan Chase, Bank of Amerika ve Citigroup gibi devleri piyasa değerine göre en iyi varlıklar listesinde geride bırakarak, dokuzuncu sıraya yerleşti. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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