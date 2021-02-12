Fed, bu yıl bankaları işsizliğin 10'un üzerine çıktığı senaryoda test edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Fed, bu yıl bankaları işsizliğin 10'un üzerine çıktığı senaryoda test edecek

12.02.2021 18:41 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:44
Fed, bu yıl bankaları işsizliğin 10'un üzerine çıktığı senaryoda test edecek

ABD Merkez Bankası (Fed), bu yıl yapılacak stres testlerinde bankaların, işsizliğin yüzde 10'un üzerine çıktığı, ekonomik büyümenin yüzde 4 azaldığı ve hisse senedi fiyatlarının yüzde 55 düştüğü gibi aşağı yönlü senaryolara tabi tutulacağını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), bu yıl yapılacak stres testlerinde bankaların, işsizliğin yüzde 10'un üzerine çıktığı, ekonomik büyümenin yüzde 4 azaldığı ve hisse senedi fiyatlarının yüzde 55 düştüğü gibi aşağı yönlü senaryolara tabi tutulacağını bildirdi.

Fed, 2021 yılında bankaların tabi tutulacağı stres testlerinin varsayımlara dayanan senaryolarını yayımladı.

Bankadan yapılan açıklamada, bu yıl 19 büyük bankanın stres testine tabi tutulacağı belirtilerek, bu testlerin özellikle belirsizlik dönemine uygun olan varsayımsal durgunluklar sırasında büyük bankaların gücünün değerlendirilmesi için tasarlandığı aktarıldı.

Açıklamada, bu yılki senaryolarda, varsayımsal durgunluğun 2021'in ilk çeyreğinde başladığı ve ticari gayrimenkul ile kurumsal borç piyasalarında önemli stresle birlikte ciddi bir küresel gerileme yaşandığı kaydedildi.

ABD'de işsizlik oranının "ciddi şekilde olumsuz" senaryoda başlangıç noktasından 4 puan artarak 2022'nin 3'üncü çeyreğinde yüzde 10,75 ile zirveye ulaştığı belirtilen açıklamada, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) da 2020'nin 4'üncü çeyreğinden 2022'nin 3'üncü çeyreğine kadar yüzde 4 düştüğü, varlık fiyatlarında sert düşüşlerin yaşandığı ve hisse senedi fiyatlarında yüzde 55'lik gerileme yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles, "Bankacılık sektörü, geçen yıl ekonomik toparlanmaya kritik destek sağladı. Belirsizliğin devam etmesine rağmen bu stres testi halka sektörün dayanıklılığı hakkında ek bilgi verecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fed, bu yıl bankaları işsizliğin 10'un üzerine çıktığı senaryoda test edecek - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 18:47:21. #1.15#
title