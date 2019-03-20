Fed Beklentilere Paralel Olarak Politika Faizini Sabit Tuttu

– ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 2.25-2.50 arasında sabit tuttu.

Fed Beklentilere Paralel Olarak Politika Faizini Sabit Tuttu

– ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 2.25-2.50 arasında sabit tuttu.

Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonucunda politika faizini değiştirmezken, 2019'da faiz artışı beklenmediğini duyurdu ve 2020 yılında bir faiz artışı olacağı beklentisini korudu. - İstanbul

Kaynak: DHA
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