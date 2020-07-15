HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Fed "Bej Kitap" raporunun temmuz sayısını yayımladı

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede ekonomik faaliyetin hemen hemen tüm bölgelerde arttığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinden düşük seviyelerde kaldığını bildirdi.

Fed
15.07.2020 22:01 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:01

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede ekonomik faaliyetin hemen hemen tüm bölgelerde arttığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinden düşük seviyelerde kaldığını bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun Temmuz 2020 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, "Ekonomik faaliyet hemen hemen tüm bölgelerde arttı ancak Kovid-19 salgını öncesinde olduğundan düşük seviyelerde kaldı." değerlendirmesinde bulunuldu.

İşletmelerin açılmasıyla tüketici harcamaları arttı

Raporda, tüketici harcamalarının birçok işletmenin yeniden açılmasıyla arttığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Araç satışlarındaki toparlanma ile yiyecek-içecek ve konut sektörlerindeki büyümenin öncülüğünde perakende satışlar tüm bölgelerde arttı. Dinlenme ve konaklama harcamaları iyileşme gösterdi ancak bir yıl önceki seviyelerinin çok altında kaldı. Bölgelerin çoğu imalat faaliyetinin çok düşük seviyelerden yükseldiğini bildirdi. Profesyonel ve ticari hizmetlere olan talep çoğu bölgede arttı ancak yine de zayıf kaldı."

Nakliye faaliyetlerinin de genel olarak arttığını kara ve hava yolu taşımacılığında kargo hacimlerinin yükseldiği belirtilen raporda, inşaat faaliyetlerinin baskı altında kalmaya devam ettiği ancak bazı bölgelerde toparlanma gösterdiği aktarıldı.

Ekonomik görünüm belirsizliğini sürdürdü

Raporda, ticari gayrimenkul faaliyetlerinin düşük seviyelerde kalmasına rağmen konut satışlarında ılımlı bir artış görüldüğü kaydedildi.

Tarım sektöründe finansal koşulların zayıf kalmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, enerji sektöründe ise faaliyetin sınırlı talep ve arz fazlası nedeniyle azaldığı bildirildi.

Raporda, "Ekonomik görünüm, görüşülen kişilerin Kovid-19 pandemisinin ne kadar süreceği ve ekonomik etkilerinin büyüklüğü konularıyla mücadelesinden dolayı oldukça belirsiz olmaya devam etti." ifadesine yer verildi.

İstihdamda artış

Birçok işletmenin yeniden faaliyete geçmesiyle istihdamın da neredeyse tüm bölgelerde arttığına dikkat çekilen raporda, özellikle istihdam artışının dinlenme ve konaklama sektörlerinde olduğu aktarıldı.

Raporda, sağlık kaygıları, çocuk bakımı ihtiyaçları ve işsizlik yardımlarının yüksek olması nedeniyle çalışanları işe döndürmekte zorlanıldığı kaydedildi.

Genel olarak fiyatlarda düşük bir değişim olduğu belirtilen raporda, girdi ve satış fiyatlarının büyük ölçüde sabit kaldığı bildirildi.

Bej Kitap'taki analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından dikkate alınıyor. FOMC'nin gelecek toplantısının 28-29 Temmuz'da yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize Güncel
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi Dünya
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi Güncel
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı Ekonomi
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı Güncel
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar Yaşam
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Meteoroloji, 16 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 16 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Mehmet Han Celal Adan Bülent Turan Mustafa Şentop
Magazin Hadise Aybüke Pusat Tuvana Türkay Selçuk Yöntem
Spor Adem Büyük Tamer Tuna Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Darbe Asker Ayasofya Survivor
Şu an buradasınız: Fed "Bej Kitap" raporunun temmuz sayısını yayımladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 22:04:36. #1.14#
title