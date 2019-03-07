Fed/bej Kitap: Hükümetin Kapalı Kalması ve Gümrükler Ekonomiyi Baskılıyor

ABD Merkez Bankası (Fed) federal hükümetin kapalı kalması, gümrük vergileri ve ticaret belirsizliklerinin ekonomiyi baskıladığı uyarısı yaptı.

Fed'in ekonomiye ilişkin yayınladığı "Bej Kitap" raporunda, "Ekonomik aktkivite Ocak sonu ve Şubat ayının ilk yarısında büyümeye devam etti" denildi.

Yavaşlayan küresel büyüme ve federal hükümetin 35 gün süre ile kapalı kalmasının 2019'un ilk haftaları itibariyle ABD ekonomisi üzerinde baskı yarattığına dikkat çekilen raporda, buna karşın "her düzeyde sıkılığını koruyan işgücü piyasanın" da etkisi ile büyümeyi sürdürdüğü vurgulandı.

Fed Bej Kitap'a göre 12 bölgesel Fed'den 10'u büyüme hızını "hafif-ılımlı" olarak tanımlarken, St. Louis ve Philadephia ise "sabit ekonomik koşullar" yaşandığını belirttiler.

Bölgesel Fed'lerin yarısı federal hükümetin kısmen kapalı kaymasının çeşitli sektörlerde büyümeyi engellediğini, bunlar arasında perakende, otomotiv satış, turizmin, emlakçılık, üretim ve yiyecek içecek sektörleri sıraladılar.

Rapora göre enflasyon, faizlerin ne zaman veya tekrar artırılıp artırılmayacağına dair herhangi bir kararın kilit unsurlarından biri olacağı belirtilirken; fiyatlar bu dönemde yalnızca "ılımlı ile orta hızda" arttı.

Üreticiler özellikle "küresel talebin zayıflaması, gümrük vergileri nedeniyle karşılaşılan daha yüksek maliyetler ve devam eden ticaret politikası belirsizliği" konusunda endişelerini dile getirdiler. - İstanbul

Kaynak: DHA